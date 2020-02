Il Lecce batte la Spal e centra le terza vittoria consecutiva

LECCE - I giallorossi battono la Spal 2-1 nel primo anticipo della 24/a giornata del campionato di serie A. La squadra di mister Liverani si è aggiudicato lo scontro-salvezza contro l'ultima in classifica. Decidono un rigore di Mancosu e la rete di Majer, inutile il provvisorio pari di testa del solito Petagna. Per il Lecce è la terza vittoria di fila.

IL TABELLINO - Lecce (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni (39' st Dell’Orco); Majer, Deiola, Barak; Falco (34' pt Shakov), Mancosu (34' st Paz); Lapadula. (21 Gabriel, 97 Chironi, 3 Vera, 4 Petriccione, 18 Saponara, 28 Oltremarini, 29 Ripoli, 35 Rimoli, 77 Tachtsidis). All.: Liverani.

Spal (4-3-3): Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Missiroli (26' st Strefezza) Valdifiori, Castro (41' st Floccari); Di Francesco, Petagna, Valoti. (22 Thiam, 25 Letica, 11 Murgia, 6 Sala, 27 Felipe, 40 Tomovic, 93 Fares, 96 Tunjov). All.: Di Biagio.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Reti: nel pt 41' Mancosu (r), nel st 2' Petagna, 21' Majer

Angoli: 8 a 4 per la Spal.

Recupero: 2' e 4'.

Ammoniti: Majer, Di Francesco, Bonifazi, Deiola, Calderoni, Valdifiori, Lapadula per gioco falloso, Di Biagio per proteste, Shakov per comportamento non regolamentare.