Liverani carica il Lecce: «Spingiamo sull'acceleratore»

«Quella di domani con la Spal è una gara che rappresenta un binario, è uno scoglio che per noi potrebbe rappresentare l’occasione per allontanare una diretta concorrente». Fabio Liverani, tecnico del Lecce, sa bene che la gara contro la Spal rappresenta una sorta di spartiacque per la stagione giallorossa. Ma, come al suo solito, non intende abbassare la guardia. «Sarà una gara intensa - dice - tatticamente guardinga da entrambe le parti in quanto la posta in palio è alta».

Le due vittorie consecutive hanno rasserenato l’ambiente, ma Liverani continua tenere sulla corda i suoi uomini. «La squadra ha la consapevolezza di quello che ha fatto - dice - ma al tempo stesso sa bene da dove veniamo. Non esiste la possibilità di rilassarsi, ma dobbiamo solo spingere sull'acceleratore». In chiave formazione sono pienamente recuperati il portiere Gabriel (per lui certa la panchina) ed il centrocampista Tachtsidis, ma il tecnico non si sbilancia: «ho ancora qualche dubbio sulla formazione - conclude - le uniche certezze, la linea a quattro di difesa e i tre di centrocampo».