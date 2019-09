Spal-Lecce, Tachsidis in forse per trasferta. Le probabili formazioni

Archiviata la secca sconfitta casalinga contro il Napoli, il Lecce ha ripreso la preparazione nel pomeriggio, a porte chiuse, sul manto erboso dell’Acaya Golf Resort, in vista dell’impegno infrasettimanale sul campo della Spal. Meccariello e Dell’Orco continuano a svolgere un lavoro differenziato, non recuperabili per la gara contro gli estensi. Tachsidis ha riscontrato un problema all’adduttore e difficilmente sarà della gara, mentre Farias e Lapadula, alle prese con un affaticamento muscolare, saranno recuperabili. Domani seduta di allenamento mattutino, sempre a porte chiuse, e partenza in charter per Ferrara.

Probabili formazioni di Spal-Lecce.

Spal (3-5-2): 99 Berisha, 4 Cionek, 23 Vicari, 27 Felipe, 21 Strefezza, 11 Murgia, 7 Missiroli, 19 Kurtic, 26 Sala, 31 Di Francesco, 37 Petagna (25 Letica, 22 Thiam, 40 Tomovic, 3 Igor, 13 Reca, 8 Valoti, 6 Valdifiori, 95 Jankovic, 9 Moncini, 10 Floccari, 43 Paloschi). All.: Semplici.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Fares e D’Alessandro.

Lecce (4-3-1-2): 21 Gabriel; 2 Benzar, 13 Rossettini, 5 Lucioni, 27 Calderoni; 11 Shakov, 4 Petriccione, 37 Majer; 8 Mancosu; 10 Falco, 30 Babacar. (22 Vigorito, 95 Bleve, 2 Riccardi, 3 Vera, 9 Lapadula, 14 Dumancic, 17 Farias, 19 La Mantia, 23 Tabanelli, 25 Gallo, 29 Rispoli, 77 Tachsidis, 85 Imbula). All.: Liverani.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Dell’Orco, Meccariello.

Arbitro: Rocchi di Firenze