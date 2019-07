Lecce, acquistato Lapadula: «Non ho esitato un solo istante»

«Appena ho sentito la parola Lecce non ho esitato un solo istante. L’entusiasmo che si respira in questa città è coinvolgente. Negli ultimi due anni ho lottato per la salvezza, questo mi è servito molto per fare esperienza». Sono le prime parole da neoleccese di Gianluca Lapadula, che è stato presentato nello stadio di Via del Mare.

Accompagnato dal ds Mauro Meluso, per il quale «Lapadula ha rappresentato una primissima scelta, fortemente voluto dalla società», il calciatore ha ripercorso a grandi linee la propria carriera. «Dopo l’annata di Pescara ho avuto dei problemi fisici che hanno condizionato il mio rendimento. Anche al Genoa ho accusato vari acciacchi, stavo bene solo nel periodo del Milan. Spero di poter essere il calciatore che ha chiuso al Genoa con le ultime 4-5 partite disputate, nelle quali ho potuto dare il massimo. Adesso fisicamente sto bene», sottolinea.

«Le aspettative con il Lecce? Avevo bisogno di un ambiente come questo, perché arrivo da due stagioni difficili. L’ambiente ha influito sulla mia scelta, qui c'è l’entusiasmo per le due promozioni dirette. Sono arrivato da due giorni e non sono riuscito a pagare nemmeno un caffè. Il mio ruolo? Prima o seconda punta per me cambia poco, mi trovo bene lì davanti», conclude.