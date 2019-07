Lecce in serie A: presidente e ds in bici fino a Loreto

Da Teramo a Loreto in bicicletta. Questa mattina il presidente dell’U.S. Lecce Saverio Sticchi Damiani e il direttore sportivo Mauro Meluso hanno iniziato la pedalata dalla città abruzzese fino al Santuario di Loreto, mantenendo fede alla promessa fatta a maggio, prima della promozione del Lecce in Serie A. Si tratta di 115 chilometri in bicicletta per espiare, dunque, il pegno per la promozione dei giallorossi nella massima serie calcistica.

Foto Facebook U.S.Lecce