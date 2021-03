Lecce, i pasticciotti alla melagrana conquistano gli Emirati Arabi

LECCE - Il binomio pasticciotto-melagrana, vincente a Dubai. È nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, che ha debuttato la nuova creazione del maestro pasticciere di Monteroni, Angelo Bisconti, già inventore del dolce alla cioccolata “Obama”, in onore dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America. La nuova leccornìa è stata anzi preparata per la prima volta proprio nel Paese arabo, in occasione dell’evento denominato “Gulfood”.

La preparazione è avvenuta nei giorni scorsi nei saloni della Scuola di cucina “Top Chef”, dove Bisconti ha incontrato il concittadino Daniele De Pascalis della “Martino Melograni”, che ha a sua volta messo a punto la composta di melagrana con cui è stata farcita l’innovativa variante.

Il debutto del nuovo pasticciotto, è avvenuto in occasione della settimana dedicata al più importante evento fieristico dedicato al food & catering del Medio Oriente, il “Gulfood”, appunto. Al suo interno, il business consultant pugliese da tempo residente a Dubai, Matteo Aliberti, ha avuto l’idea di inserire, con la presentazione di una delle eccellenze dolciarie della tradizione leccese, il rinomato pasticciere salentino, al quale si è subito unito il giovane imprenditore Daniele De Pascalis, che fra Monteroni e Caprarica, in alcuni terreni in disuso adeguatamente ripresi, coltiva stabilmente quasi tremila piante del millenario agrume che dà i gustosi e colorati chicchi detti “arilli” .

Durante lo show cooking in cui ha fatto l’esordio il pasticciotto alla melagrana, con un fuoriprogramma apprezzatissimo dalla numerosa platea internazionale presente, chef Angelo Bisconti ha proposto anche, in vista della festività di San Giuseppe del 19 marzo prossimo, le zeppole alla melagrana. E non ha fatto mancare l’altra importante eccellenza della cucina nostrana, i rustici alla besciamella, che qualcuno ha gustato mentre assaporava più di un sorso della gassosa prodotta dall’azienda eccese Chiurazzi.

Oltre ad essere apprezzato, il pasticciotto ha catturato l’interesse di alcuni uomini d’affari, che a quanto si sa lo vorrebbero protagonista del loro business, commercializzandolo, così come è stato fatto per l’”Obama”, al fine di renderlo fruibile nei punti vendita di tutto il mondo.

Per il momento, e per riferirci al solo ambito locale, il pasticciotto alla melagrana fa già bella mostra a Campi Salentina, nelle vetrine della pasticceria “Chèri” del suo inventore, Angelo Bisconti.