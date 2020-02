L'Ego festival in arrivo a Taranto

Vino, ambasciatore nel mondo delle eccellenze di Taranto. E, la città dei Due Mari, dal 16 al 18 febbraio sarà la capitale dell’enogastronomia italiana. Come? Attraverso un premio per stimolare i giovani sommelier verso la curiosità per un mondo affascinante come quello del vino e per valorizzare il ruolo strategico di chi ha il compito di raccontare attraverso un vitigno la storia di un intero territorio. Dalla consapevolezza di quanto sia determinante il ruolo di ciascun sommelier, è nata l’idea di creare all’interno di Ego Festival - dedicato alla formazione nel mondo della ristorazione - un contest che possa conferire un riconoscimento a chi dimostra di avere la stoffa per essere il miglior sommelier secondo il giudizio di una giuria di esperti del settore ma soprattutto uno stimolo per i tanti giovani che si avvicinano a questa professione.

Torna, così, per il secondo anno il «San Marzano Best Sommelier», un concorso in collaborazione con l’azienda pugliese San Marzano Vini che è in linea con la filosofia del festival che per la prima volta si celebrerà a Taranto, che vuole puntare e valorizzare la formazione professionale delle tante figure che ruotano intorno al mondo enogastronomico. Presidente di EnogastroHub, l’associazione che ha ideato e reso possibile il festival, è il celebre chef Martino Ruggieri. A sostegno è scesa in campo l’azienda San Marzano Wines, eccellenza ionica amata nel mondo.

Come partecipare? Compilando il modulo che si trova sul sito www.egofestival.it. I candidati, dopo aver superato una prima fase legata alla cultura vitivinicola generale, saranno chiamati a un esercizio tecnico sul campo con prove di servizio, di abbinamento e di accoglienza. Il vincitore potrà scegliere tra un’esperienza in fiera di settore (in Italia o all’estero) insieme allo staff dello sponsor; oppure un voucher per un viaggio studio in una destinazione vinicola d’interesse. La competizione, che prevede una prova scritta e una orale, è prevista per lunedì 17 febbraio dalle 11,30 a Taranto.