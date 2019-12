Bari, targa d’oro a «La Taberna»

La tradizione va onorata. E, così, il sindaco Antonio Decaro e la consigliera Anita Maurodinoia hanno consegnato una targa ricordo a Filippo Carella, fondatore dello storico ristorante “La Taberna” di Bari nel quartiere Carbonara, in occasione dei suoi 60 anni di attività.

Il noto locale fu aperto nel 1959 all’interno di un suggestivo spazio architettonico dalle mura in pietra ricavato da un’antica cantina. Il 26 dicembre prossimo compirà 60 anni di attività. Anche quest’anno il suo titolare, animato da vero spirito natalizio, ieri nel giorno di Santo Stefano ha offerto il pranzo alle persone meno fortunate della chiesa di San Nicola a Carbonara. Perché la tradizione di una città è un insieme di molti elementi, tra i quali chiaramente spiccano la generosità d’animo nel fare, la passione nel produrre, la dedizione in ciò che si intende perseguire. Ed ovviamente, il buon cibo.

Ci sono luoghi a Bari in cui la ristorazione si sposa proprio con tutti questi elementi. Si tratta di luoghi in cui l’arte del cucinare non è semplice mansione professionale, ma amore e patrimonio familiare. La Taberna è uno di questi e si riconferma ancora una volta il ristorante barese che da quasi sessant’anni accoglie la clientela con una premura che rimane inalterata nel tempo. La sua è una cucina verace, ma preparata con garbo. Cicorie e fave, braciola al sugo, frittate, verdure cucinate in mille modi, fritture e pastelle doratissime, primi piatti della tradizione barese in cui la pasta si sposa con ingredienti selezionati, secondi di carne e di pesce di prima scelta. E poi i dolci, il vero paradiso per i più golosi.

Il segreto del successo costante di un posto così è da cercare proprio nella profonda passione quotidiana di Filippo Carella, titolare del locale.

La Taberna, tra i vari riconoscimenti ottenuti, è entrata a far parte della “Guida d'oro” di Luigi Veronelli. All’interno del ristorante è stato anche ricavato uno spazio dedicato alla lettura con la “Bibliotechina della Taberna” dove si possono consultare liberamente le opere di Luigi Sada, cognato di Filippo Carella, uno dei maggiori studiosi di gastronomia regionale.