Nell’attesa della tavola natalizia

Vino e panettone sono quasi pronti. E il Natale, anche con le belle giornate autunnali, si fa sempre più vicino. Nella Murgia barese, ecco due occasioni per affinare il gusto e deliziare il palato. Se volete addentrarvi nei “segreti” del calice – per scegliere al meglio i vostri regali natalizi – il 18 ottobre a Castellana Grotte, a Tenuta Barberio, l’AIS Murgia presenta “Vitigni & Vini fratelli d’Italia”.

E’ la quinta edizione dell’evento dedicato ai vitigni autoctoni italiani, che si distinguono per singolarità e peculiarità storiche, tecniche e di produzione. A bordo piscina, la serata di snoderà come un viaggio fra i sapori dei vini dei cosiddetti terroir minori, di piccoli tesori vitivinicoli, accompagnati dai sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier.

Il via alle ore 19, con il delegato AIS Murgia Vincenzo Carrasso ed un talk show con l’esperto degustatore e scrittore Giuseppe Baldassarre. A seguire la degustazione con 80 etichette fra spumanti, bianchi, rosati, rossi e anche vini passiti abbinati a carni alla brace, formaggi, olio, prodotti da forno e musica dal vivo.

Ai tantissimi appassionati di Sua Maestà il panettone, oramai dolce natalizio non più lombardo ma acquisito ed amato sulle tavole di tutto il Belpaese, toccherà avere un po’ di pazienza. E’ iniziata dal 15 ottobre la fase preliminare di “Mastro Panettone”, che si terrà all’hotel Excelsior di Bari il 10 e 11 novembre.

Al concorso, organizzato da Goloasi.it, ci sono 151 partecipanti con ben 240 panettoni. Il più lontano, di questa terza edizione, arriva da Tokyo. Ora c’è una giuria di grandi Maestri del lievitato al lavoro per decretare il “Miglior panettone artigianale tradizionale” e “Miglior panettone artigianale creativo al cioccolato”.

I criteri per la scelta saranno: rispetto del disciplinare, creatività (per quello al cioccolato), peso, qualità degli ingredienti, gusto, forma, sofficità, profumo, alveolatura, taglio e cottura. I 30 migliori panettoni (15 per categoria) passeranno alla fase finale del 10 e 11 novembre a Bari, e potremo gustarli nell’evento aperto al pubblico di “Mastro Panettone in festa”.