C’è «Mangiar sano in masseria»

Tornare a considerare il cibo anche come medicina, e non solo per il piacere che ci dona. Dove? Nella Puglia, ricca di fiorenti aziende agricole, la risposta è: in masseria. Ecco il succo del percorso in cinque appuntamenti che, dal 28 ottobre fino al 2 dicembre, ci porterà ad un rinnovato approccio alla buona tavola. Attraverso il cibo e il suo corretto utilizzo passano diversi concetti legati alla qualità della vita individuale, sociale ed ambientale. Senza dimenticare la valorizzazione del territorio da cui proviene. Il progetto «Mangiar Sano in Masseria» si svilupperà nella cornice storica di alcune delle più belle masserie pugliesi.

Il progetto, con la direzione artistica di Piero Montefusco, è promosso e organizzato dall'associazione Fantarca, con il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia, ed in collaborazione con l'Università degli Studi Aldo Moro di Bari (Dipartimento Interdisciplinare di Medicina).

Tutti gli eventi saranno in quattro masserie a a produzione biologica, con attività rivolte alle scolaresche di giorno e ad un pubblico adulto di sera.

Il tutto si avvarrà della presenza prestigiosa del gastroenterologo di fama internazionale Antonio Moschetta, Professore Ordinario di Medicina interna all'Università di Bari.

Al via lunedì 28 ottobre nella Masseria Spartaglio di Putignano sul grano e le farine. L'11 novembre nella Masseria Salumi Martina Franca in primo le carni rosse e carni bianche. Poi il 18 novembre e il 20 novembre nella Masseria Salamina di Pezze di Greco su gli ulivi e l'olio extravergine.

«Mangiar Sano in Masseria» si concluderà alla Masseria La Lunghiera di Turi (argomento: il latte e i suoi derivati).

Si terrà il 25 novembre (alle 10, per le scuole) e il 27 (alle 20) con il Professor Antonio Moschetta che duetterà con Antonio Stornaiolo.

Il 2 dicembre, poi, nell'Agorà della Regione Puglia, ci sarà la presentazione dei lavori eseguiti con le scuole, con i risultati dell’iniziativa.