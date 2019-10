Lunga vita? La dieta di Castellana

Vieni a mangiare in Puglia, anzi a Castellana Grotte. O meglio, prova il cibo della longevità della società contadina delle Murge. Scava scava e nella preziosa dieta mediterranea, che dal 2010 è patrimonio Unesco, dopo l’Apulian Life Style, che studia la matrice alimentare e le abitudini pugliesi, ora c’è chi ma messo sotto il microscopio la dieta murgiana. Quella antica, e quando parliamo di dieta, si intende uno stile di vita e non un regime di privazione. E allora, come si cibano gli anziani con lunga vita che popolano i paesini della murgia barese? Da oggi fino a domenica 6 ottobre, si cercherà di rispondere a questa e a molte altre domande che amano la cucina, e vedono la tavola come medicina per il corpo, oltre che piacere del palato e dell’anima.

“Salus – La Cultura della Salute”, ha come premessa il binomio alimentazione e movimento. Non solo cura, ma studio e prevenzione questa attività dell’Irccs de Bellis, ente ospedaliero specializzato in Gastroenterologia di Castellana Grotte, che ha organizzato focus scientifici, cooking show salutistici di chef stellati, prove aperte di attività motorie, laboratori food per bambini ed il gran finale con la “Camminata della Salute”. Una prima edizione con i patrocini di Ministero della Salute, Regione Puglia - Apulian LifeStyle, Comune di Castellana, Associazione Italiana Celiachia (Aic) e Grotte di Castellana. Punto di inizio sono “gli aggiornamenti scientifici sugli aspetti nutrizionali legati a patologie e prevenzione, ossia il cuore della ricerca dell’Istituto, nonché da anni di studi sugli abitanti locali” – spiega il direttore scientifico dell’Irccs.

La calamita dell’interesse può essere la tipicità, innovare però non guasta. Oggi, nella giornata di apertura, nel park hotel La Grave di Castellana Grotte non a caso la lectio magistralis di Maria Gabriella Caruso, dirigente medico del “de Bellis”, sarà sulla “Evoluzione della dieta mediterranea”. Domani le attività saranno al museo delle grotte e domenica nel piazzale delle grotte. E il focus sulla dieta castellanese? Sarà su erbe, semole e legumi (con annesse degustazioni).