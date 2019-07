Un week end da vivere nelle Isole Tremiti. Spiaggia, agricoltura, buon cibo e tanta attenzione per l’ambiente. Domani prosegue “Di lago in mare”, ciclo di eventi organizzato dal GAL Gargano Agenzia di Sviluppo per promuovere l’Economia blu. Fra workshop, cooking show e porte aperte per scoprire e riscoprire la riserva naturale marina, oggi si racconterà appunto l’Economia blu ovvero quella che ha come suoi pilastri pesca/acquacoltura, turismo, diportismo, buono stato ambientale del mare e delle lagune attraverso l’organizzazione di momenti di vitalità sociale e culturale.

Domani spazio agli Open doors che tramite visite guidate (ad ingresso libero e fino ad esaurimento posti) permetteranno di far scoprire e riscoprire l’arcipelago delle Tremiti, composto da San Domino, isola più popolata e turistica; la piccola San Nicola; Capraia, disabitata; gli isolotti di Cretaccio e La Vecchia e, più distante, l’Isola di Pianosa. Dalle ore 10 alle 13 sarà possibile fare un’escursione in barca per andare alla scoperta dell’ambiente marino costiero (con 30 posti gratuiti), mentre dalle ore 16 alle 18 si potrà fare una visita guidata all’isola di San Nicola, cuore storico delle Tremiti, dominata dai torrioni di San Nicola e dall’Abbazia di Santa Maria a Mare, con il pavimento a mosaico e le mura imponenti. Dagli eleganti chiostri dell’abbazia parte il sentiero panoramico che abbraccia tutta l’isola e conduce alle tombe greche.

Per le prenotazioni (che saranno accettate in ordine di arrivo) è necessario inviare una email (completa di nome, cognome, luogo e data di nascita, cellulare) all’indirizzo agenziadisviluppo@galgargano.com entro le ore 18 di oggi. Il progetto vanta il patrocinio dei Comuni di Isole tremiti, Cagnano Varano, Ischitella, Rodi Garganico, Vieste, Peschici, Lesina; di AMP Isole Tremiti – Riserva Naturale Marina, del Parco Nazionale del Gargano e di Puglia Promozione. “Di lago in mare” è un’attività realizzata nell’ambito dell’Intervento 2.3 della Strategia di Sviluppo Locale del del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo – PO FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63.

Per maggiori informazioni: www.dilagoinmare.wordpress.com