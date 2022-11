Il borgo di Cisternino conquista Stanley Tucci

CISTERNINO - L’attore e regista di origini italiane, è approdato a Cisternino per la seconda stagione di «Stanley Tucci: Searching for Italy», il suo programma trasmesso sulla Cnn che racconta e mostra la storia e le bellezze italiane attraverso un percorso fra le tradizioni gastronomiche, culturali e la storia locale. Stanley Tucci ha scoperto ed apprezzato i segreti e le delizie della cucina Cistranese. Candidato all’Oscar come migliore attore non protagonista in «Amabili resti» del 2010, vincitore di due Golden Globe («Winchell», 1998 e «Conspiracy - Soluzione finale», 2001), è noto a tutti per aver interpretato Nigel, il braccio destro di Miranda Priestly, interpretata da Meryl Streep ne «Il diavolo veste Prada». Per la seconda stagione di «Searching for Italy», Stanley Tucci ha girato in lungo e in largo per lo stivale e, per la puntata pugliese, ha raggiunto Cisternino. Appena arrivato ha detto che la Puglia è famosa per il suo olio d’oliva profumato, le buone verdure, i suoi formaggi e il saporito grano duro. Ha iniziato così la scoperta di Cisternino passeggiando per le vie tortuose del Borgo Antico Medievale e restando incantato dalle abitazioni imbiancate di calce. Ha poi raggiunto una nota trattoria e lì, il titolare, gli ha mostrato tutte le varietà di carne che a Cisternino vanno cotte sulla brace ma disposte su spiedi posizionati in verticale. Stanley Tucci ha indicato e chiesto cosa fossero gli involtini ordinatamente sistemati nella vetrina frigo e il giovane titolare, Vito Zurlo, ha mostrato le rinomate «bombette», involtini di maiale e tipicità locale per eccellenza, in dialetto note come «gnummëreddë». Ne ha aperta una ed ha spiegato che al suo interno si inserisce del formaggio, delle erbe aromatiche e si chiudono avvolgendole con le budella dell’agnello. Ha sottolineato che per l’estate 2022 nella loro trattoria ne hanno preparate e somministrate ben centodiecimila. Stanley Tucci le ha mangiate e ne ha apprezzato il particolare sapore. Grande la soddisfazione del sindaco Lorenzo Perrini nell’apprendere che la CNN, uno dei principali news network statunitensi, ha scelto Cisternino per un importante programma televisivo.

«È stata un’ulteriore occasione di promozione che sicuramente contribuirà a far conoscere il nostro magnifico paesaggio con i suoi trulli e la nostra cucina», ha commentato il primo cittadino, inorgoglito dalla scelta della produzione statunitense e dalla frase con cui il conduttore Tucci “ha definito il nostro paese uno dei principali comuni della Valle d’Itria, la valle dei Trulli». Perrini ha infine aggiunto che «questa importante promozione porterà sicuramente un numero più alto di turisti in città, soprattutto stranieri».