Brindisi, studente operaio schiacciato dal muletto finisce in ospedale

BRINDISI - Sarebbe rimasto incastrato sotto ad un muletto, riportando alcune fratture. Un infortunio sul lavoro si è verificato attorno alle 10.15, nel cantiere navale Danese Yachting Service di Brindisi. Ferito, alla gamba sinistra , un ragazzo di 21 anni studente praticante di un corso di formazione per «trasporto navale» dell’Its Logistica Puglia, trasportato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Sul posto un'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale.

L'incidente – rende noto la Polizia locale – è avvenuto all’interno dell’area di parcheggio dei cantieri navali Danese Yachting Service di Brindisi, via Rizzo, durante lo svolgimento del corso di formazione “trasporto navale” dell’ Its logistica Puglia, con sede legale in Taranto e sede distaccata di Brindisi, presso Palazzo Nervegna. L'infortunio sul lavoro è occorso allo studente-praticante S. S., 21anni, di San Michele Salentino, durante una manovra di guida di un muletto di proprietà della Danese Yacht, condotto da un altro praticante, E. D., coetaneo. Il giovane sarebbe stato investito rimanendo con gli arti inferiori incastrati sotto il mezzo.

I vigili del fuoco, presenti sul posto per altra attività, hanno liberato il giovane, insieme con gli operai della Danese. Il giovane è stato trasportato, in condizioni non gravi, dal personale del 118 presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Gli agenti della Polizia Locale di Brindisi hanno provveduto ad allertare il responsabile dello Spesal della Asl di Brindisi.