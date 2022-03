Brindisi, auto a tutta velocità vicino la stazione: carambola con 6 mezzi in sosta

BRINDISI - Incidente a Brindisi: una Ford Focus station wagon si è scontrata con almeno sei macchine in sosta, mentre sfrecciava a tutta velocità lungo una strada vicino la stazione, in pieno centro. Il mezzo ha impattato contro una macchina che stava percorrendo la stessa via con a bordo due donne. Entrambe hanno riportato ferite lievi e sono state visitate sul posto dal 118. Sulla Ford focus che dopo l'impatto si è messa di traverso, occupando la carreggiata, viaggiavano due ragazzi di 40 anni. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco che stanno avviando le operazioni per rimuovere i mezzi.