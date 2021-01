Brindisi-Restinco, principio d'incendio la scorsa notte: alcuni migranti trasferiti

BRINDISI - La scorsa notte in due lotti del Cpr (Centro permanenza e rimpatrio) di Brindisi-Restinco si è sviluppato un principio di incendio che, grazie all’intervento delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco, è stato spento senza danni alle persone.

A seguito del rogo e dopo la riunione di coordinamento interforze convocata dal prefetto di Brindisi, i migranti ospitati saranno in parte trasferiti in centri analoghi di altre province e in parte risistemati all’interno dei lotti della struttura di Restinco. Lo rende noto la Prefettura di Brindisi.