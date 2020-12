S.Pancrazio: inseguiti dai carabinieri riescono a fuggire lanciando chiodi sull'asfalto

I carabinieri di San Pancrazio Salentino (Br) la scorsa notte sono stati impegnati in un inseguimento mozzafiato con un'Audi R6 da 600 cavalli di colore nero. I militari mentre controllavano le strade del centro abitato hanno notato l’Audi nera ferma nei pressi di un altro veicolo in sosta. Insospettiti, hanno deciso di procedere a un controllo, ma mentre si avvicinavano hanno notato una persona che, alla vista dei carabinieri, furtivamente è risalita a bordo del veicolo che si dileguava a forte velocità.

Immediatamente è scaturito un inseguimento, protrattosi per più di 4 km sulla SP74 Mesagne/Torre Santa Susanna dove, grazie al potente mezzo utilizzato dai fuggitivi ed al fatto che hanno gettato numerosi chiodi in ferro a tre punte, sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Indagini in corso. I malviventi stavano cercando di rubare un'altra auto.