San Pancrazio Salentino, sindaco positivo al Covid: sanificazioni

Il sindaco di San Pancrazio Salentino (Brindisi), Salvatore Ripa, è positivo al Covid. Lo ha annunciato egli stesso con un videomessaggio su Facebook. E’ in corso l’analisi dei contatti stretti per disporre ulteriori tamponi e quarantena fiduciaria.

«Ho sempre utilizzato la mascherina - ha spiegato - e rispettato le norme sul distanziamento. La situazione è veramente diventata difficile. Ho firmato l’ordinanza di chiusura di due scuole per sanificazione». Oggi rimarrà chiuso anche il Comune, tranne che per i servizi essenziali.