Ostuni, per guardare i fuochi di Sant’Oronzo precipita dal terrazzo: grave 72enne

OSTUNI - In codice rosso e con fratture multiple, è stata urgentemente trasferita all’Ospedale «Perrino» di Brindisi, la 72enne donna (originaria di Tuturano) che verso le 10.40 dell’altra sera, giornata di chiusura dei festeggiamenti patronali di S. Oronzo, era nella «Città bianca» per assistere al consueto spettacolo pirotecnico.

Per cause in corso d’accertamento da parte dei Carabinieri della locale stazione, l’anziana che era sul terrazzo dell’abitazione degli amici, nel passare in quello confinante di altro proprietario, in via Giannone-traversa di corso Garibaldi, sarebbe scivolata rovinosamente in quello adiacente sottostante, procurandosi diversi traumi.

Dopo la richiesta di soccorso, sul posto è stata inviata subito un’ambulanza del 118 con l’equipe composta dalla dr. Mara Leali, l’infermiera Elisa Taurisano, la soccorritrice Pignatelli Lorena e l’autista, Alex Nardelli, che ha provveduto ad immobilizzare la malcapitata in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco.

La 72enne, era ad Ostuni per assistere allo spettacolo dei fuochi di artificio che annualmente chiudono i festeggiamenti patronali e, data la posizione dell’abitazione, posta molto decentrata dal luogo del foro boario da dove venivano esplosi i razzi dei fuochi e col centro storico a coprire la visuale, si voleva spostare più lateralmente per avere una intera visione dello spettacolo pirotecnico.

Non si sa se l’anziana si sia accorta del dislivello ma, certo è che è caduta rovinosamente tant’è che i parenti e amici hanno temuto il peggio.

Sul posto, oltre al 118 e ai Vigili del fuoco, sono intervenuti i vigili urbani e i Carabinieri mentre è stato importante il supporto dei pompieri, resosi necessario per provvedere a scendere la donna anziana dal lastrico solare al piano stradale dove, in ambulanza, è stata trasferita al Pronto soccorso dell’ospedale «Perrino».

Una serata di festa è finita male ma, per fortuna, solo con fratture multiple per l’anziana che è ricoverata nel reparto di ortopedia.

In corso Garibaldi, si è ben presto radunata una piccola folla (data la presenza dell’ambulanza) ma tutti che chiedevano dello stato di salute della donna