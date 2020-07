Brindisi, al Cara di Restinco positivo al Covid uno degli 80 migranti trasferiti

C'è una persona positiva al Coronavirus tra gli ottanta migranti che sono stati trasferiti al Centro per richiedenti asilo di Restinco (Brindisi) da Lampedusa per effettuare un periodo di quarantena. Lo fa sapere la Prefettura di Brindisi che specifica anche che oggi si è svolta una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia, presieduta dal prefetto Umberto Guidato, con la partecipazione anche dei rappresentanti istituzionali e della Asl di Brindisi. Il migrante è stato posto in isolamento, in una zona separata dalle unità abitative destinate all’accoglienza, in base a quanto disposto dal dipartimento di Servizio igiene e sanità pubblica della Asl. Lo straniero sarà sottoposto a un nuovo tampone nei prossimi giorni.