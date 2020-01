Brindisi, cucciolo di foca spiaggiato a Torre San Gennaro: ha bisogno di cure

BRINDISI - Era stata avvistata a Frigole, in Salento, ma ora la foca monaca si è spiaggiata in località San Gennaro (Brindisi), dove è intervenuta la Capitaneria di porto per affidare il cucciolo alle cure dei veterinari dell'Ispra, l'istituto superiore per la ricerca ambientale. Secondo quanto si apprende l'animale non starebbe bene. Sul posto è arrivato un veterinario e l'area del ritrovamento è stata recintata.

l'Ispra in una nota ricorda che "erano diversi decenni che non si avevano prove documentate di un esemplare così giovane in Italia e per questo il ritrovamento di un giovanissimo esemplare riveste particolare importanza".