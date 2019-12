Oria, maltratta e picchia i genitori per avere i soldi per la droga: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Francavilla Fontana, hanno arrestato a Oria un uomo per maltrattamenti in famiglia. In particolare, alle ore 13.30 di sabato, all’interno della propria abitazione, l’uomo, per motivi economici legati alla sua tossicodipendenza, ingiuriava e minacciava i propri genitori conviventi, che all’ennesima richiesta di soldi del figlio, si erano rifiutati di consegnarglieli. L’attività d’indagine ha fatto emergere ripetute violenze fisiche e verbali nei confronti dei due genitori nell'ultimo anno e mezzo. L'uomo è stato quindi arrestato e rinchiuso in carcere a Brindisi.