Restinco, tentano di rubare 3 quintali di rame, scappano appena arriva la polizia

La polizia di Brindisi ha sequestrato oltre tre quintali di rame. Nella prima mattinata di oggi era stato segnalato un sospetto movimento di persone vicino a un furgone bianco in contrada Restinco. Gli agenti hanno raggiunto il mezzo, ma i tre occupanti si sono dati alla fuga a piedi nelle campagne. I poliziotti hanno allora accertato che i tre stavano bruciando la copertura in plastica di numerosi fili elettrici per ricavarne il rame, e sul furgone ce n'erano tre quintali, oltre a 24 batterie accumulatori. Tutto, compresi abiti e attrezzi per lo scasso, è stato sequestrato. Si indaga per risalire agli autori del furto.