Traghetto in avaria a Corfù: 800 passeggeri bloccati al porto di Brindisi

BRINDISI - Come già accaduto nel luglio 2018, il traghetto Prince della European Seaways è rimasto bloccato a Corfù a causa di un’avaria alle macchine. Oltre 800 i turisti rimasti a terra che sarebbero dovuti partire alle 21 di stasera (12 agosto) da Brindisi. Gli utenti sono in attesa di ricevere assistenza dalla compagnia. La speranza è che il guasto venga riparato in tempo per far ripartire il traghetto in tarda serata e consentire così ai turisti di cominciare il viaggio verso la costa ellenica nella mattinata di domani. Ma se così non dovesse essere la partenza sarà rimandata a domani mattina.

Stessa sorte era capitata a centinaia di turisti anche nell'estate del 2018, sempre al porto di Brindisi e sempre con la stessa compagnia.