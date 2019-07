Carabiniere ucciso a Roma, l'omaggio a sirene spiegate della polizia di Brindisi

BRINDISI - Un omaggio a sirene spiegate davanti alla sede del comando provinciale dei carabinieri di Brindisi: così due volanti della Polizia di Stato della questura brindisina hanno reso omaggio al vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma nella notte del 26 luglio scorso durante un’operazione di servizio. Verso le 13, proprio mentre erano in corso i funerali del carabiniere, le volanti hanno raggiunto l’ingresso della caserma e hanno reso onore alla bandiera italiana che sventola dal pennone sovrastante, per poi ripartire a sirene spiegate, esprimendo in questo modo la partecipazione e la solidarietà loro e quella dell’intera Polizia di Stato per il grave lutto subito dall’Arma.

Nella circostanza, il comandante provinciale dei carabinieri di Brindisi, colonnello Giuseppe De Magistris, è sceso in strada e ha avuto un breve colloquio con gli agenti componenti gli equipaggi delle due volanti, esprimendo loro il commosso ringraziamento dei carabinieri del comando provinciale di Brindisi e dell’Arma.