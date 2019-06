Francavilla, morde la focaccia e ci trova dentro uno scarafaggio cotto

FRANCAVILLA - Ieri mattina ha comprato delle focaccine semplici – impasto e pomodoro – ma quando le ha aperte per mangiarle vi ha trovato uno scarafaggio, ovviamente ben cotto (la foto parla da sé). Questa la disavventura capitata ad un signore che ha voluto segnalare il caso per invitare tutti i suoi concittadini a prestare la massima attenzione prima di mordere una focaccina. L’autore della segnalazione non ha (legittimamente) voluto indicare il panificio da cui si è servito, ma si è limitato a dire che si tratta di una rivendita piuttosto nota nella Città degli Imperiali.

Come da prassi, in ogni caso, non avremmo indicato neppure noi la denominazione della bottega, perché un incidente di percorso si può pur sempre verificare.

Perciò, ci associamo all’appello del nostro lettore, rivolto agli altri consumatori, e anzi lo amplifichiamo, invitando anche i panificatori a prestare maggiore attenzione nella preparazione e cottura dei loro prodotti da forno.