Canosa, via alla nuova stagione del teatro «Lembo» con la comicità di Frassica

Prenderà il via con Nino Frassica in “Nino Frassica & Los Plaggers Band Show Tour 2000 –3000” la nuova stagione teatrale del Comune di Canosa, in collaborazione con il Teatro pubblico pugliese.

L’appuntamento con la verve comica dell’artista siciliano è per il 19 novembre alle ore 21 al “Teatro Lembo” per uno spettacolo che si presenta come un’operazione di memoria musicale con un repertorio di oltre cento brani rivisti e corretti. Seguiranno altri sei appuntamenti, di cui uno fuori abbonamento per famiglie il 6 gennaio e una celebre commedia di Eduardo Scarpetta in un continuo alternarsi di grandi nomi del teatro come Marisa Laurito con Giancarlo Nicoletti, Giovanni Anzaldo e Livio Beshir, Paolo Sassanelli e Lucia Zotti su testo e regia di Alessandro Piva, Lodo Guenzi e Giuliana De Sio. Il secondo appuntamento della stagione è fissato per il 13 dicembre con “Persone naturali e strafottenti”. Si passa quindi al nuovo anno: nel 2023 si torna a teatro già il 6 gennaio per una pomeridiana fuori abbonamento per famiglie alle ore 18 dal titolo “Giovannin senza parole” produzione del Crest firmata da Catia Caramia, con regia e scene di Andrea Bettaglio. Consigliato dai 5 anni in su.

Si prosegue il 15 gennaio con “Quanto Basta” scritto e diretto da Alessandro Piva. In scena Paolo Sassanelli e Lucia Zotti. Il 17 febbraio si torna al “Teatro Lembo” per “Il medico dei pazzi” la celebre commedia di Eduardo Scarpetta, con la nuova luce data dall’adattamento e dalla regia di Claudio Di Palma con in scena Massimo De Matteo, Giovanni Allocca, Raffaele Ausiello, Andrea de Goyzueta, Angela De Matteo, Renato De Simone, Luciano Giugliano, Valentina Martiniello, Ingrid Sansone, Federico Siano.

Il 24 febbraio a salire sul palco sarà Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale, con “Trappola per Topi”, commedia “gialla” di Agatha Christie. La stagione teatrale si chiuderà il 17 marzo con la pluripremiata attrice Giuliana De Sio in “La signora del martedì” per la regia di Pierpaolo Sepe. Un testo nato dalla penna di Massimo Carlotto. Gli appuntamenti teatrali del Comune di Canosa si completano con la stagione di teatro ragazzi per le scuole “La Scena dei Ragazzi 2022/2023”. Quattro eventi per gli studenti.

«Per il Teatro Pubblico Pugliese, spiega il direttore del Tpp, Sante Levante - è un piacere presentare questa nuova stagione teatrale che ci vede impegnati al fianco della nuova amministrazione di Canosa. Una stagione che si compone con un cartellone di sette appuntamenti che porteranno sul palco del Lembo alcuni degli artisti più importanti della scena teatrale italiana e pugliese, compreso uno spettacolo per famiglie affidato alla compagnia pugliese di Crest».

«Sono dell’opinione - ha affermato il sindaco Vito Malcangio - che l’offerta culturale che andremo a proporre sia di assoluto livello e soprattutto a 360° gradi. Grazie alla collaborazione e al supporto del Teatro Pubblico Pugliese, assisteremo ad una rassegna di altissimo spessore con una vasta gamma di spettacoli in grado di soddisfare i gusti di tutto e tutti». L’assessore Saccinto ha annunciato che la Fondazione Archeologica Canosina donerà agli attori protagonisti, il libro del giornalista Paolo Pinnelli, “Canosa si racconta”, (prefazione di Lino Banfi) «come segno di benvenuto e di promozione della città e della sua millenaria storia».