Furgone contromano in autostrada nella Bat: fermato dalla polizia stradale

TRANI - La polizia stradale è intervenuta in autostrade per fermare un veicolo contromano. Sulla autostrada A16 un furgone Peugeot circolava in senso contrario sulla rampa che dalla A16 Candela-Taranto si immette sulla A14. Fortunatamente gli agenti sono intervenuti subito: alla guida c'era un uomo di 51 anni con numerosi precedenti di polizia, che ha ammesso di aver invertito il senso di marcia al termine della rampa dopo essersi accorto di aver erroneamente imboccato la direzione di uscita sbagliata.

L'uomo è stato sanzionato, la patente di guida revocata e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo per la durata di 3 mesi.