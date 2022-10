Asl Bat, assunti figlio e fidanzata del direttore sanitario

BARI - Un padre che prende carta e penna per scrivere una lettera al figlio è ormai qualcosa di desueto. Ma cosa accade se il padre è il direttore sanitario di una Asl, e il figlio è un medico neoassunto attraverso un avviso pubblico «estivo»? In Puglia, dove si fa solo finta di controllare ciò che avviene nelle Asl, è considerato assolutamente normale. C’è una disposizione di servizio con cui il direttore sanitario della Asl Bat, Alessandro Scelzi, scrive al dottor Luca Scelzi, per informarlo che dal 1° agosto dovrà prendere servizio al Pronto soccorso dell’ospedale di Barletta, uno dei tanti reparti a corto di medici. Talmente a corto che insieme a Luca è stata assunta anche la fidanzata, pure lei neoassunta. Tutto perfettamente legittimo.

Nello scorso marzo il direttore generale Tiziana Dimatteo ha lanciato un avviso pubblico per cercare 10 professionisti disponibili a coprire, fino al 31 dicembre, i posti vacanti...