Andria, in via Paganini una discarica al posto dell’ex passaggio a livello

ANDRIA - Guardandosi attorno lo scenario è piuttosto desolante. Siamo in via Paganini, ad Andria, precisamente al termine della strada, lì dove un tempo c’era il passaggio a livello con accanto una storica casa cantoniera.

Da quando l’attraversamento ferroviario è stato chiuso per fare spazio ai lavori di raddoppio dei binari, quella zona è divenuta una discarica a cielo aperto (l’ennesima, bisogna dirlo, nella periferia della città federiciana). Discarica che ancora una volta fa rima con l’inciviltà di soggetti - difficile definirli cittadini - che proprio non vogliono adeguarsi ad una nuova idea di gestione dei rifiuti.

Fa tanta rabbia vedere come il vetro domini tra tutta l’immondizia presente, l’unico rifiuto che si può riciclare interamente. Seguono plastica, cartacce, scarti di cibo, cavi elettrici e molto altro. Uno scenario indegno per la campagna circostante dominata dagli ulivi. La situazione di degrado resta anche dall’altra parte della ferrovia, la strada che costeggia la nuova stazione Andria Sud dal lato opposto di via Paganini.

Da questa parte, durante la sera in particolare, sostano tante auto. Cittadini che si appartano e poi lasciano rifiuti di ogni tipo. In questo caso una delle possibili soluzioni arriverà con l’apertura della stazione di Andria Sud così tanto agognata da tutta la cittadinanza andriese. Una seconda soluzione, invece, essere la realizzazione di un sottopasso previsto in quell’area grazie ai progetti Pinqua, per cui l’amministrazione comunale ha vinto un cospicuo finanziamento. Insomma rendere quella zona più viva, con più macchine e cittadini che circolano, in modo da far desistere chi ha fatto dell’abbandono rifiuti la propria battaglia. Ma ancor prima di tutto questo, serve più civiltà da parte degli andriesi stessi. O meglio, di alcuni andriesi. I cosiddetti sporcaccioni incapaci di comprendere l’importanza di tenere pulita la propria città, i luoghi che essi stessi frequentano. Questa è la vera battaglia, e noi non ci stancheremo mai di ribadirlo.