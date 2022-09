Due diportisti e un surfista salvati dalla Guardia Costiera nelle acque della Bat

BARLETTA - Due diversi interventi per soccorrere gli amanti del mare abbastanza temerari che avevano sfidato le avverse condizioni meteo marine. La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Barletta, sabato scorso, con la dipendente Motovedetta “SAR” CP845 ha prestato soccorso a favore di due ragazzi a bordo di una piccola unità da diporto a vela in difficoltà nel mare agitato di Margherita di Savoia. La chiamata di soccorso perveniva, tramite il numero per le emergenze in mare “1530”, alla Sala Operativa la quale disponeva l’immediato intervento della dipendente motovedetta CP845 che prontamente mollava gli ormeggi e dirigeva sul luogo della segnalazione dove intercettava l’unità in difficoltà, a circa mezzo miglio nautico dalla costa antistante il Comune di Margherita di Savoia.

Durante la fase di avvicinamento, il natante, a causa delle proibitive condizioni meteomarine presenti in zona, si ribaltava facendo cadere gli occupanti in mare. Immediatamente, l’equipaggio della motovedetta intervenuta ha recuperato i due ragazzi e li ha condotti presso il porto di Barletta dove sono sbarcati in buone condizioni di salute, e dove ad attenderli vi erano i propri

parenti. Non appena agli ormeggi, la motovedetta CP845 è stata dirottata verso la zona di mare a levante del porto di Barletta per soccorrere un surfista che i segnalanti ritenevano fosse in difficoltà per il rientro a causa delle proibitive condizioni di vento e di mare. L’emergenza è subito rientrata grazie ad un diportista che nel frattempo aveva prestato assistenza con la propria unità consentendo al surfista di rientrare in sicurezza.

Nello stesso pomeriggio di sabato, a seguito di diverse segnalazioni pervenute alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Barletta, è stata attivata la procedura di ricerca di un presunto sub disperso nelle acque del mare di Bisceglie: emergenza subito dopo rientrata in quanto il sub è rientrato autonomamente e senza particolari criticità. La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Barletta, ancora una volta, raccomanda la massima prudenza nel valutare le previsioni delle condizioni meteomarine in zona, evitando di svolgere attività in mare quando le stesse lo sconsigliano, evitando così che una piacevole giornata al mare possa trasformarsi in tragedia.