Barletta, presto il risanamento degli scarichi in mare

BARI - «Il ministero della Difesa ha dato l'ok alla bonifica bellica propedeutica all’avvio dei lavori, che porteranno al risanamento degli scarichi sul lungomare di Ponente a Barletta. Si va avanti verso il raggiungimento di un risultato storico per la città». Ad annunciarlo è il capogruppo del Partito democratico nel Consiglio regionale pugliese, Filippo Caracciolo.

«Con l’avvio della bonifica bellica - afferma Caracciolo - si avvicina sempre di più la cantierizzazione dei lavori. Gli interventi sono finalizzati all’efficientamento dell’esistente sistema di raccolta e allontanamento fognario della zona del lungomare di Ponente con una spesa di circa 3 milioni e mezzo di euro». «Viste le numerose rotture - spiega Caracciolo - si procederà alla sostituzione della premente in vetroresina in uscita dal porto per una lunghezza di circa 3.200 metri». «I lavori - conclude il capogruppo del Pd - avranno una durata di 670 giorni e consentiranno alla città di disporre di un sistema fognario più performante e affidabile, scongiurando il rischio di rotture e e sversamenti nella zona del lungomare di Ponente».