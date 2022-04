Omicidio nel bar a Barletta, il 32enne fermato non risponde alle domande del gip

BARLETTA - Si è avvalso della facoltà di non rispondere dinanzi al Gip per l’interrogatorio di garanzia il 32enne Pasquale Rutigliano, fermato l’altro ieri per l’omicidio del barista di Barletta Giuseppe Tupputi freddato da tre copi di pistola lunedì sera nel suo bar alla periferia di Barletta. L'uomo, assistito dal suo difensore, Claudio Cioce, è stato ascoltato per l’interrogatorio di garanzia dal gip del Tribunale di Trani che ha convalidato il fermo.

«Aspetteremo ulteriori indagini che verranno svolte dalla Procura - ha aggiunto l’avvocato - e decideremo qual è la strada da intraprendere». «C'è una persona che è deceduta e ci sono anche i familiari e penso che in questo momento siano particolarmente sofferenti - ha concluso Cioce - e non vorrei rendere ulteriori dichiarazioni, il processo lo faremo nelle aule di giustizia».