Barletta, polemiche sull’interruzione dei lavori allo Stadio Puttilli

Barletta - Stadio Puttilli: nessuna interruzione dei lavori, o meglio la pavimentazione delle aree esterne al terreno di gioco e alla pista di atletica leggera è al momento ferma in attesa della variante del Coni relativa all’implementazione dell’impianto di videosorveglianza.

Questa in sintesi la spiegazione del fermo momentaneo del cantiere che, in questi giorni, ha scatenato le solite preoccupazioni degli sportivi e che si sono riversate sui social non mancando di dare sfogo a previsioni pessimistiche sulla riapertura dell’impianto di via Vittorio Veneto.

Di recente si è riunita la Commissione competente in materia di sicurezza e vigilanza. E come avevamo già riferito in precedente servizio, è stato deciso che l’impianto di videosorveglianza va potenziato nelle zone che separano l’ingresso della struttura all’accesso dagli spalti (settori), praticamente le aree di calpestio esterno al citato campo di gioco e pista di atletica.

Implementazione che prevede l’installazione di cavi interrati proprio nelle parti oggi interessate dalla pavimentazione. Di qui la necessità di interrompere i lavori, in attesa della variante che deve adottare il Coni per poi procedere alla posa dei cavi della videosorveglianza e, quindi, al completamento della pavimentazione.

La variante del Coni dovrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni. Almeno questa è la versione raccolta a Palazzo di città. Certo è comprensibile la preoccupazione che aleggia negli ambienti sportivi. Ma non è tollerabile assistere a proclami a furor di popolo basati su notizie inesatte o su scarsa conoscenza della situazione reale.