Bisceglie, spacciano droga in casa: arrestati due giovani, sequestrato mezzo kg di cocaina

I carabinieri di Bisceglie (Bt) hanno arrestato N.D., classe '81, e N.D., classe '97, per reati inerenti alle sostanze stupefacenti. I militari avevano notato in una zona popolare della città un certo andirivieni di persone conosciute come assuntori di droghe che stazionavano vicino a un civico per poi allontanarsi velocemente. I carabinieri hanno scoperto che c'era un uomo che saliva e scendeva le scale, facendo avanti e indietro da un appartamento al primo piano, e hanno trovato un involucro di cocaina che era appena stato lanciato da un balcone. Dentro c'erano 535 grammi di stupefacente. I due responsabili sono stati arrestati e i proprietari di casa, giunti nel frattempo, sono stati denunciati.