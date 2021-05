Andria, donazione multiorgano al Bonomo

ANDRIA - Donazione multiorgano ieri all'ospedale Bonomo di Andria. Una donna di Barletta 75enne ha donato reni, fegato e cornee. Una emorragia cerebrale ha stroncato la vita della donna, e sono stati proprio i figli a dare il consenso per il trapianto. «Il suo percorso di vita è sempre stato segnato dall'attenzione verso gli altri, dal dono e dall'aiuto - raccontano i medici - e con questo ultimo gesto ha mostrato, ancora una volta, amore per la vita».

Presso la rianimazione diretta dal dottor Nicola Di Venosa si sono alternate l'equipe chirurgica di Foggia che ha prelevato i reni e l'equipe di Bari che ha prelevato il fegato. Le cornee sono state prelevate dalla equipe di Andria diretta dal dottor Fabio Massari e sono state inviate alla Banca degli occhi di Mestre. Tutte le operazioni sono state coordinate dal dottor Giuseppe Vitobello.

«Ringraziamo la famiglia della donatrice - dice Alessandro Delle Donne, commissario straordinario Asl Bt - a loro va il nostro pensiero e il nostro abbraccio. Il gesto della donazione è un atto di amore profondo per la vita che continua, è atto supremo di generosità e altruismo».

I numeri delle donazioni ad Andria e nella Bat continuano ad essere molto positivi, tanto da piazzare il Bonomo e la sesta provincia tra le migliori della Puglia e dell'Italia. Nell'anno in corso, ci sono state 6 osservazioni di morte, e tra queste solo 1 opposizione e ben 5 consensi.

Tra questi consensi, purtroppo, ci sono state 2 non idoneità alla donazione. Nel complesso, quindi, nel 2021 ci sono state al Bonomo 3 donazioni multiorgano. Un numero significativo che conferma il trend (già positivo) dello scorso anno. Dati ancora più importanti per quanto concerne la donazione delle sole cornee, dove Andria si conferma al primo posto in Puglia. Motivo per cui, il professor Loreto Gesualdo (Coordinatore Regionale Trapianti Puglia) ha annunciato a breve, la nascita della Banca degli Occhi in Puglia.

Dietro questi numeri rilevanti, però, c'è una sensibilità alla donazione che è in forte aumento. Ed è questo il vero elemento da rimarcare. Negli ultimi due anni – raccontano i medici del Bonomo – si è dovuto convivere con il Covid che non ha permesso ai familiari di seguire da vicino i pazienti. Ebbene, la rabbia legata a queste situazioni ha lasciato posto al crescente spirito di solidarietà, che pian piano sta prendendo piede sul territorio.