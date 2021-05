Canosa, volontari dell'Enpa salvano la maialina Mariarosa

Canosa - Quando si dice le persone giuste al momento giuste. A beneficiare di una serie di coincidenze positive la maialina Mariarosa.

La piccola, ma non troppo, era stata segnalata riversa al lato della strada tra Canosa e Minervino circostanza che ha fatto scattare l'allarme tra i volontari. A salvare la maialina di 300 kg sono arrivati i volontari dell’Enpa di Canosa di Puglia che l'hanno soccorsa e si sono mobilitati per aiutarla. La scrofa, infatti, probabilmente caduta da un camion che la portava al macello si è ferita sul guardrail.

«Quando siamo arrivati – raccontano i volontari dell’Enpa di Canosa di Puglia – ci siamo subito resi conto della difficoltà del recupero. Mariarosa, così abbiamo ribattezzato la maialina, era disidratata e aveva importanti ferite sulla zampa bisognava trovare un mezzo per portarla in fattoria. E’ stato un lavoro di squadra. Abbiamo chiamato i vigili del fuoco, che hanno letteralmente smontato il guardrail. Ci hanno aiutato altro volontari che saputa la notizia sono accorsi. È arrivato il carro attrezzi (dopo qualche peripezia) e finalmente dopo sette interminabili ore è stato scritto il lieto fine. Ora Mariarosa, che ha lottato per la sua libertà, sebbene abbia ancora bisogno di cure, può vivere serena accolta con amore dalla Fattoria di Nonno Peppino. Lì, infatti, faranno di tutto per farle dimenticare l'orrore che ha vissuto. Buona vita Mariarosa».