«The master class», in onda alle 20 su Amica 9 Tv il format in collaborazione con la Gazzetta del mezzogiorno

Bat - La scrittura, intesa come possibilità di porre pensieri in un codice comprensibile per chiunque conosca la lingua di riferimento, è una delle conquiste più importanti dell’umanità. Grazie alla scrittura è possibile trasmettere conoscenza, informazioni, pensieri ed emozioni, ma tutto questo è totalmente indipendente dalla carta a cui normalmente è associata. Anche nell’era di Internet e della tecnologia digitale la scrittura conserva intera la sua importanza, anzi, se possibile, la vede accresciuta, rimanendo uno degli ultimi baluardi di fronte all’invasione di tutto ciò che è breve, veloce, sintetico, essenziale, simultaneo, visivo, accorciato. Riprendere a leggere, riprendere a scrivere. Dovrebbero farlo gli adulti, dovrebbero farlo gli adolescenti, che stanno costruendo la loro identità e la loro personalità e che stanno cercando di rinvenire, in mezzo al frastuono delle informazioni e dei messaggi pubblicitari, la voce della propria interiorità, quella che può divenire responsabile di un’esistenza e di un destino.

Di questo si discuterà nell’aula scolastica virtuale di «The Master Class» il rotocalco televisivo di approfondimento giornalistico sulle vicende di cronaca dalla Puglia nato dalla collaborazione tra «Amica9 Tv» (canale 91) «La Gazzetta del Mezzogiorno», l’Ufficio Scolastico Regionale e l'Ordine dei Giornalisti della Puglia. La regia è firmata da Franco Maffione. La puntata, condotta dal giornalista de «La Gazzetta del Mezzogiorno» Gianpaolo Balsamo, andrà in onda questa sera alle 20.30 e in replica domani alle 15.15 e domenica alle 18.30 e 23.15. La regia è firmata da Franco Maffione.

«Master» (ospiti d’eccezione) di questa settimana saranno Carmela Formicola, giornalista della «Gazzetta» e scrittrice e Giuseppe Lagrasta, dirigente scolastico del Liceo «Casardi» di Barletta e scrittore. Autrice di diversi libri (l’ultimo suo lavoro letterario è «Un giorno perfetto. L'epopea di Casa Giannini nel Novecento barese» - Edizioni Florestano), Carmela Formicola è stata capo cronista della redazione di Bari e attualmente è responsabile della redazione internet della «Gazzetta». Il preside Lagrasta è anche lui autore di diversi libri che spaziano dalla poesia alla saggistica, libri che da buon pedagogista ha dedicato alla formazione degli adulti e al mondo della scuola. Il suo ultimo lavoro letterario, freschissimo di stampa, è la secondo edizione di «Italo Calvino. La città e la rivoluzione dello spazio interiore» - Edizioni Rotas - che sarà presentato ufficialmente durante il «Maggio dei libri» di Barletta.

Con loro si confronteranno, come è tradizione per Master Class», alcuni studenti del Liceo Scientifico Statale «V.Vecchi» di Trani (in videoconferenza sarà collegata anche la dirigente scolastica Angela Tannoia) e del Liceo Scientifico e Linguistico «Federico II di Svevia» di Altamura (saranno collegate la preside Giovanna Cancellara e la prof. Caterina Colonna).