Bisceglie, bombe danneggiarono ben 7 auto parcheggiate: 2 arresti

Ben sette autovetture danneggiate nella notte del 23 e 30 dicembre 2020, questo il triste bilancio verificatosi a Bisceglie (Bt) sul finire del 2020, probabilmente riconducibile a “sgarri” nel mondo della droga. Le numerose perquisizioni immediate portarono all'arresto di D.T.R., con numerosi precedenti di polizia per reati legati agli stupefacenti, e di L.G., incensurato, entrambi classe '85, trovati in possesso rispettivamente di cocaina e bombe carta. Le indagini hanno consentito di documentare come D.T.R. il 23 dicembre scorso, armato di pistola, detenuta abusivamente, dopo aver minacciato di morte altre due persone, G.G. e A.L., aveva posizionato, facendosi aiutare da D.P.F., classe 2001, due ordigni esplosivi sotto altrettante autovetture, danneggiandole seriamente. Nell’esplosione, altre tre auto avevano subito danni. Stessa cosa è avvenuta una settimana dopo, il 30 dicembre. I due giovani coinvolti, pertanto, sono stati arrestati