La Xylella arriva nella Bat: focolaio su arbusti

Spunta a sorpresa un focolaio di Xyella su arbusti sempreverdi a Canosa di Puglia, nella cosiddetta zona tampone della provincia di Barletta-Andria-Trani, a circa 70 chilometri a Nord di Bari. Lo riporta il sito Infoxylella che cita documenti relativi alle analisi sul monitoraggio.

Il focolaio di Canosa è costituito da 8 campioni pool (campioni multipli) di piante di Dodonaea viscosa «purpurea" distribuite in due siti, raccolti in un «centro produttivo», distanti tra loro circa 500 metri e anch’esse infette, come quelle recentemente censite a Monopoli, nel sud Barese, da Xylella della sottospecie Pauca.