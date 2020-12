Barletta, festa abusiva anti-Covid: 10 giovani sanzionarti

BARLETTA - Nella tarda serata di ieri personale del commissariato di Pubblica Sicurezza di Barletta e del comando di Polizia Locale, ha interrotto una festa che si stava svolgendo in un immobile a nord della città, dove una decina di ragazzi, tutti maggiorenni provenienti anche da comuni vicini, avevano allestito una sorta di discoteca con tanto di strumentazione comprese casse acustiche di notevole potenza. I presenti, tutti privi di mascherina, sono stati sanzionati con multe da 400 euro.

Nel corso di controlli nei giorni scorsi a Barletta, polizia e vigili urbani hanno fatto 54 multe per per assembramenti o non utilizzo delle mascherine, e sono state controllate 107 attività commerciali. E’ stata anche disposta la chiusura per cinque giorni di un bar in centro il cui titolare non osservava l'obbligo di sospensione dell’attività di somministrazione.