Sistema Trani, pm Lecce chiedono 19 anni e 10 mesi per Nardi

Condanne record per il processo sulla "Giustizia Truccata" di Trani. La Procura di Lecce ha concluso la requisitoria chiedendo 19 anni e 10 mesi per l’ex gip Michele Nardi, 10 anni e 8 mesi per l'ex poliziotto Vincenzo Di Chiaro, 6 anni e 4 mesi per l’avvocato Simona Cuomo, 5 anni e 6 mesi per Gianluigi Patruno e 4 anni e 3 mesi per Savino Zagaria.

La Procura di Lecce, con la pm Roberta Licci, ha anche chiesto la confisca di circa 1,9 milioni di euro per Nardi, 1,3 milioni per Di Chiaro, 1,7 milioni per Zagaria, di circa 2,1 milioni per la Cuomo e 284mila euro per Patruno. L'udienza riprenderà giovedì con le requisitorie dei difensori che proseguiranno sabato (quando parleranno i difensori di Nardi e Cuomo). La sentenza è prevista lunedì 16.