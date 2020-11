Bisceglie, cede nella notte parte linea elettrica aerea: cavo penzolante in pieno centro

BISCEGLIE - Quel cavo penzolante è un pericolo incombente sulle teste di alcuni cittadini di Bisceglie. Il cedimento di parte della linea aerea di distribuzione dell’energia elettrica è avvenuto questa notte nel centralissimo incrocio tra via Isonzo e via Mazzini.

Il cedimento dei tiranti ha provocato la caduta di parte della linea che adesso pende pericolosamente sulla pubblica via. Ci sarebbe stato anche il distacco di parte di un cordolo di una abitazione privata e di una parte della linea telefonica.

La vicenda denota la pressocchè mancanza di manutenzione da parte dei gestori delle reti dei servizi pubblici, come in questo caso l’ENEL, considerato che altri piccoli cedimenti sono anch’essi visibili tra i civici 8 e 10 di via Mazzini, malgrado siano state ripetutamente fatte segnalazioni ai gestori dei predetti gestori dei servizi pubblici.

Importante che adesso si intervenga al più presto non solo per il ripristino, visto che qualche camion potrebbe creare ulteriori problemi a causa del cavo in bilico sulla pubblica via, ma di una definitiva manutenzione dell’intera zona, considerato che sono decenni che non si effettuano questo genere di interventi di ordinaria cura.