Scontro tra due auto sulla A14 tra Andria e Canosa in direzione Pescara

Scontro tra due mezzi sull’autostrada A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Andria e Canosa verso Pescara a causa di un incidente avvenuto al km 615 in cui sono rimasti coinvolti un furgone e un mezzo pesante. Nell’incidente non si registrano feriti. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e personale della Direzione 8 Tronco di Bari. Al momento si registra 1 km di coda.

Agli utenti che da Bari sono diretti verso Pescara si consiglia di uscire ad Andria, percorrere la SS 170 in direzione Barletta per poi seguire lungo la SS 16 verso San Ferdinando di Puglia e prendere la SS 93 verso Canosa da cui rientrate In A14.

Il tratto autostradale ora è libero per la circolazione.