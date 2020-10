Canosa, esplode bomba in pieno centro: le telecamere riprendono il presunto attentatore

CANOSA – Ore 3.20 dell’altra notte. Un forte boato scuote il centro cittadino di Canosa. La città torna agli onori della cronaca dopo un’estate segnata da altri rilevanti atti criminali. Una bomba, probabilmente un ordigno rudimentale, è esplosa all'alba di ieri, all'ingresso di un negozio di calzature, nel vicolo Menenio Agrippa, nelle vicinanze della centralissima piazza della Repubblica.

L'esplosione ha divelto la saracinesca dell'esercizio commerciale, provocando danni anche all'interno della struttura. Per fortuna, non ci sono feriti, perché in quel momento la stradina era deserta. Solo tanto spavento per i residenti della zona, svegliatisi di soprassalto al forte rumore provocato dall'ordigno.

Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, si vede correre un ragazzo appena prima dell'esplosione: il presunto autore dell'attentato potrebbe non aver agito da solo. Le indagini sono svolte dagli agenti del commissariato di polizia di Canosa.

(Foto La terra del sole)