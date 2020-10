Trani, scontro tra auto, una vola dal parapetto: solo danni

TRANI - Incidente, la scorsa notte, sul lungomare Cristoforo Colombo:per cause in via di accertamento, due vetture sono entrate in contatto schizzando verso parti opposte: una ha terminato la corsa su un muretto nei pressi di un cantiere; l’altra ha sfondato la ringhiera del belvedere ed è precipitata sul vialetto di accesso del lido Marechiaro.

Entrambi i veicoli sono rimasti distrutti, ma per gli occupanti solo qualche contusione e tanto spavento. L’alta velocità sicuramente alla base dell’accaduto. Sul posto 118 e forze dell’ordine.