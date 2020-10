Covid a Canosa, 4 persone contagiate al Liceo Fermi: 3 studenti e un docente

CANOSA - A seguito dei tamponi effettuagli agli alunni della classe del contagiato Covid e ai docenti del Liceo “Fermi” di Canosa, sono risultati positivi altre quattro persone tra gli alunni ed un docente.

Per questo il sindaco ha disposto, con ordinanza sindacale, la chiusura di tutti gli ambienti del Liceo, da domani a sabato, al fine di consentire la sanificazione dell'intera struttura.

“Ho emesso ordinanza di chiusura del Liceo “Fermi” - spiega il sindaco, Roberto Morra - sulla base delle comunicazioni del Dipartimento di Prevenzione della ASL che ha riscontrato quattro alunni ed un docente positivi al Coronavirus. Il liceo resterà chiuso da domani, giovedì, fino a sabato compreso, al fine di permettere all'azienda specializzata della Provincia di BAT la sanificazione dell'intero complesso scolastico. Sento il dovere di appellarmi al senso civico dei genitori e degli studenti, che in questi giorni non frequenteranno la scuola, invitandoli restare in casa. Non è possibile immaginare di vedere nei prossimi giorni centinaia di studenti in giro per strade, ville e locali della città creando assembramenti pericolosi soprattutto considerando che questi ragazzi non indossano quasi mai la mascherina. Spetta ai genitori in primis il dovere di proteggere la salute dei propri figli vigilando e non appellandosi solo al loro senso di responsabilità. Sono in contatto con i responsabili delle Forze dell'Ordine affinché venga rafforzata la sorveglianza nei luoghi sensibili e vengano sanzionati i comportamenti non ammissibili. Sono giorni delicati, la frenata dei contagi dipende solo da noi e dal nostro senso di responsabilità, mi auguro che ognuno di noi faccia la propria parte. I numeri dicono che le scuole, grazie ai protocolli predisposti, sono tra i luoghi più sicuri e gli avvenimenti di questi giorni lo confermano, pertanto auspico che da lunedì prossimo tutti gli studenti del Liceo “Fermi”, ad eccezione di chi è in quarantena, tornino regolarmente a scuola. Agli alunni ed alla docente contagiati – conclude il sindaco – formulo gli auguri di una pronta guarigione ed un rapido ritorno all'attività scolastica.”