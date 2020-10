Da Bergamo a Barletta in bicicletta contro il Coronavirus sulle orme di Mennea

«L'esempio e la volontà di Pietro Mennea possono essere estremamente utili per convincerci che dobbiamo rispettare le regole per sconfiggere questa pandemia di Covid 19. Credete a me che ho sconfitto il virus».

Queste le prime parole, consegnate al cronista, di Luca Barcella medico dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo al Centro trasfusionale e centro emostasi e trombosi. È felice mentre sorseggia un drink in compagnia del suo amico e collega barlettano Paolo Pedico.

Luca, che da sempre ha vissuto «rispettando il mito di Pietro Mennea», nel corso del suo viaggio di 1015 km in bicicletta e treno (ha viaggiato per il brutto tempo da Bergamo-Rimini in treno e da Rimini a S. Maria di Leuca in bicicletta) ho voluto dedicare «una intera giornata a Barletta» per onorare e respirare l'aria di casa della Freccia del Sud.

«Ho intrapreso questo viaggio per visitare Barletta, la città natale di Mennea, della cui storia sono rimasto affascinato, spronato dal collega e amico Paolo Pedico e per mantenere una promessa», ha premesso Luca. E poi: «L’idea è nata qualche anno fa infatti ogni qualvolta che incontravo Paolo ai nostri convegni medici, lui mi ricordava l’invito a visitare la sua città e i luoghi di Mennea e io gli avevo fatto una promessa».

Ma non è tutto. «Anche per voglia di riscatto contro il coronavirus: questo virus ha strappato la vita di molti miei concittadini, amici, familiari e che ha colpito anche me (grazie al cielo senza necessità di cure intensive); Bergamo è stata purtroppo nell’occhio del ciclone e noi medici e operatori sanitari siamo stati in prima linea contro questo male sfuggente e invisibile. E' stato un inferno. Era mia intenzione fare questo viaggio a giugno del 2020, in due settimane, partendo da Bergamo; a fine giugno mi sono ritrovato completamente a terra di forze fisiche e morali per via degli esiti della malattia e per lo sforzo profuso in ospedale dopo la guarigione. Ho fatto 40 giorni di malattia dal 3 marzo al 10 aprile ma non appena ho avuto i due tamponi negativi ho voluto rientrare immediatamente in servizio.

Con i colleghi abbiamo lavorato 12-13 ore al giorno quasi senza sosta per 2 mesi di fila per gestire i pazienti COVID e tutti i “danni collaterali” derivanti dal “congelamento” delle attività ospedaliere per 3 mesi. A inizio ottobre ho avuto l’opportunità di prendermi una decina di giorni di ferie e dopo una rapida analisi sul meteo e sul percorso ho capito che si poteva fare. Insomma ho voluto riprendermi quanto mi era stato rubato, “respirare l’aria” di Mennea, onorare l’impegno preso con Paolo e lanciare un messaggio di rispetto dei comportamenti per sconfiggere questa pandemia».

Poi pensando a Mennea aggiunge: «Non ho avuto la fortuna di “vivere in diretta” le emozioni delle sue imprese, in quanto in quegli anni ero nel pieno dell’innocenza dell’infanzia, ma non appena ho scoperto la sua storia sono rimasto affascinato dalla sua tenacia, determinazione, limpido talento, fenomenali imprese, carattere e forza interiore. Una meravigliosa testimonianza di vita vissuta in pienezza».

Stregato da Barletta e dalla Puglia, aggiunge: «Innanzitutto, raggiungere per la prima volta nella mia vita Barletta solo grazie alle mie forze, in bicicletta, è stato il mio modo per omaggiare il grandissimo sportivo Pietro Mennea e seguire la tracce lasciate da questo grande uomo. La città è bellissima essere sul lungomare a lui dedicato è stata una emozione».

La conclusione: «Grazie a Mennea ho voluto anche trovare uno stimolo per andare avanti, lasciarmi alle spalle la brutta esperienza col coronavirus e recuperare il più possibile le mie forze fisiche e morali per preparami così al meglio alle prossime sfide. Purtroppo la pandemia non è ancora finita, ma la nostra capacità di imparare, di migliorare e di essere responsabili sarà senza dubbio di aiuto in questo Mennea è stato un grande esempio».

Chapeau a Pietro e a Luca.