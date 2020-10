Barletta, record di bontà per zia Maria: dona sangue all'Avis per 300 volte

«Questa mia trecentesima donazione voglio dedicarla a tutte le donatrici e ai donatori di sangue che con grande impegno compiono un gesto che salva tante vite umane. In Puglia abbiamo una grande tradizione di solidarietà che ha visto come precursore il professor Ruggiero Lattanzio di Barletta. A lui il mi pensiero e ringraziamento e a tutta la grande famiglia dell’Avis». È, come sempre, un vulcano la barlettana Maria Mennuni che nella giornata di ieri ha effettuato la sua trecentesima donazione di sangue per l’Avis. Avete letto bene. Del resto il suo impegno le ha permesso di ricevere l’onorificenza di commendatore ordine al merito della Repubblica Italiana.

Ieri a festeggiare «Zia Maria», così la chiamano affettuosamente tutti, anche il presidente dell’Avis di Barletta, Leonardo Santo, e il direttore dell’Unità operativa di Medicina Trasfusionale, Eugenio Peres.

Maria Mennuni è un personaggio noto a livello nazionale infatti è conosciuta ovunque anche per essere stata testimonial di campagne nazionali.

Figlia dell’indimenticabile Ruggiero con un numero infinito di sorelle, fratelli e nipoti è stata infermiera professionale dal lontano 1975, iscritta anche al Bureau Medical di Lourdes, e da sempre impegnata a favore di chi soffre e di chi ha bisogno di aiuto in ambito unitalsiano ed ecclesiastico

Già infermiera nel reparto di pediatra di Barletta ha curato tutti i bambini come amore e dolcezza.

La donazione di sangue per lei è una vera e propria missione da veicolare. A tutti i costi. Ogni qual volta un suo nipote compie diciotto anni, proprio in quel giorno, lo accompagna a compiere una donazione di sangue.

«Voglio invitare tutti a donare sangue e a vivere questa esperienza meravigliosa di vita e di amore. Affido questo mio messaggio anche al presidente della Regione Michele Emiliano», ha concluso la Mennuni.

«È una gioia per tutti noi», ha commentato il presidente Santo. «A zia Maria il nostro accorato ringraziamento per tutto quello che ha fatto e quello che farà per la donazione di sangue».

Perchè non imitarla?