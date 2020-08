Barletta, «Il ricovero-odissea di mia sorella tra attese e mancanza di acqua e cibo»

BARLETTA - «Non avrei mai pensato che potesse accadere una cosa del genere nella sanità pubblica. Continuo a non comprendere come mai possano accadere certe cose. Con la salute dei malati non si scherza. Ho visto la sofferenza sul volto di mia sorella e di tanti pazienti all’interno dell’ospedale Monsignor Raffaele Dimiccoli». Esordisce così alla Gazzetta Giovanni Giannella, barlettano di nascita da anni a Trieste, nel raccontare «l’odissea che abbiamo subito sin dall’arrivo dei soccorsi per mia sorella». «Mi preme sottolineare che l’altro giorno, intorno alle 10.30, a casa nostra sono arrivate, praticamente in contemporanea, due ambulanze. Una da Barletta e una da Trani e già questo mi sembra alquanto strano», ha esordito.

E poi: «Purtroppo, però, all’arrivo in ospedale è iniziata l’odissea alla luce del fatto che per accedere nei reparti è necessario che ci sia l’esito del tampone nell’ambito delle norme anti Covid. Abbiamo aspettato il responso dell’esame, con tutti gli altri malati, fino alle 23 a causa del fatto che il laboratorio sarebbe andato in tilt e non arrivavano i risultati. Durante questa lunghissima attesa a nessuno è stato dato cibo e acqua. Sinceramene ad un certo punto ho anche pensato di fa arrivare delle pizze ma sono stato trattenuto dal farlo non essendo possibile. La prima volta che mia sorella, ricoverata nel reparto di neurologia, ha mangiato è stata durante la colazione della mattina».

La conclusione di Giannella: «Tutto questo non è affatto giusto e sarebbe bene che non accada mai più perché i malati sono sacri».